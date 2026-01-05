Stade Léopold S. Senghor : le présumé voleur de la table de mixage et son receleur arrêtés

Identifié sous le nom de Dème, le présumé voleur de la table de mixage du stade Léopold Sédar Senghor (Dakar) et son prétendu receleur ont été arrêtés par la police des Parcelles assainies, en collaboration avec celle de Grand Yoff, dans la capitale sénégalaise, après «l’exploitation des caméras de surveillance» du joyau architectural.



Selon le quotidien L’Observateur, face aux enquêteurs, Dème a retracé le film du vol qu’il aurait commis. D’après lui, il s'était rendu seul au stade pour suivre le dernier entraînement des Lions, en prélude à la Can 2025 en cours au Maroc. Alors qu'il s'avançait en direction des tribunes, son attention fut attirée par la présence d'un groupuscule d'individus qui tenaient une sorte de rencontre dans la salle de conférence. Il a aussi confessé avoir réparé le micro des organisateurs qui ne fonctionnait pas, avant de rester dans la salle tout au long de la cérémonie tenue de 9 heures à 13 heures.



Selon le quotidien, le mis en cause aurait attendu la fin de l'entrainement des Lions pour s'emparer de l'imposante table de mixage. Le soir du vol, Dème serait parti retrouver son receleur pour lui vendre à 40.000 FCFA la table de mixage estimée à 500.000 FCFA.



Pour vérifier cette version, les limiers se sont rendus avec lui au domicile du receleur sis à Grand Yoff. Ce dernier y sera arrêté et la perquisition effectuée a permis de mettre la main sur la fameuse table de mixage. Conduit au poste de police, N. Cissé, 42 ans, animateur de son état, a confirmé la version de N.Dème.



Le présumé voleur et son receleur ont été placés en garde à vue pour «vol et recel portant sur un bien public».