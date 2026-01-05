Zone BRT : le Préfet de Dakar décrète la « tolérance zéro » contre les charrettes et pousse-pousse

Le Préfet de Dakar a annoncé ce lundi 5 janvier 202, une intensification des mesures de restriction de circulation dans le périmètre du Bus Rapid Transit (BRT). À compter du jeudi 8 janvier, une tolérance zéro sera appliquée contre les véhicules à traction animale et à bras.



Le Préfet du département a tenu à rappeler dans un communiqué officiel, les dispositions de l’arrêté n°274/P/D/DK du 26 juillet 2024, qui interdit formellement l’accès de la zone d'influence du BRT aux charrettes et aux pousse-pousse. Cette mise au point intervient après le constat d’une persistance de ces moyens de transport sur les axes concernés, malgré la réglementation en vigueur.



Selon l'autorité préfectorale, la présence de ces véhicules non motorisés engendre des « perturbations importantes » du trafic routier et contribue à un « encombrement significatif » de la voie publique.



Le communiqué pointe également du doigt le stationnement irrégulier sur les trottoirs et les espaces réservés aux piétons, une situation qui compromet gravement la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation piétonnière.



« À partir du jeudi 8 janvier 2026, les services de sécurité procéderont à l’'immobilisation systématique de tout véhicule à bras ou à traction animale circulant ou stationnant dans la zone BRT. La mise en fourrière immédiate du matériel saisi. Des poursuites judiciaires contre les contrevenants, conformément aux dispositions légales sont inclus », note le document.



Le Préfet invite tous les acteurs concernés à se conformer à ces directives afin d'assurer un cadre de circulation fluide et sécurisé dans la capitale.