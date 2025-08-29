Israël déclare avoir récupéré le corps de deux otages et déclare Gaza «zone de combat dangereuse»

Israël dit avoir réussi à récupérer les corps de deux otages. Ilan Weiss, 56 ans, avait été tué le 7 octobre 2023 lors de l'assaut sur le kibboutz frontalier de Beeri.



Le corps du second otage est toujours en phase d’identification. Ce vendredi matin la pression sur la population civile gazaouie est remontée d’un cran avec l'annonce d’un durcissement du siège de Gaza, déclarée « zone de combat dangereuse ».Israël dit avoir réussi à récupérer les corps de deux otages. Ilan Weiss, 56 ans, avait été tué le 7 octobre 2023 lors de l'assaut sur le kibboutz frontalier de Beeri. Son corps avait été emmené dans la bande de Gaza et sa mort officialisée début 2024 par son kibboutz. Son épouse Shiri et une de ses filles, Noga, qui avaient été enlevées à leur domicile, ont été libérées lors de la première trêve en novembre 2023. Le corps du second otage est toujours en phase d’identification. D’après le décompte officiel israélien, 48 otages sont toujours détenus à Gaza et vingt-deux d’entre eux sont présumés être vivants.



Gaza « zone de combat dangereuse »

Tandis que l’UNRWA, l'Office des Nations unies de secours pour les réfugiés de Palestine, avertit que si Israël intensifie ses opérations militaires à Gaza, un million de Gazaouis pourraient subir un nouveau déplacement forcé, ce matin la pression sur la population civile gazaouie est remontée d’un cran avec l'annonce d’un durcissement du siège de Gaza, rapporte Michel Paul, notre correspondant à Jérusalem.



L'armée israélienne l’avait annoncé ce matin sous la forme de communiqué, en expliquant que désormais cette zone était décrétée « zone de combat dangereuse ». Par ailleurs le texte indique que l’armée « continuera à soutenir l’effort humanitaire dans la bande de Gaza, et cela parallèlement à la poursuite des manœuvres et des opérations offensives ». La Défense civile dans Gaza a fait état ce vendredi de 33 morts dans le territoire palestinien depuis l'aube.



Il y a tout juste un mois, après une campagne internationale pour tenter de débloquer l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza Israël avait annoncé la mise en place de cette « pause tactique » de ses opérations militaires tous les jours de 10 heures à 20 heures dans trois secteurs : la ville de Gaza et également Al-Mawasi et Deir Al-Balah. Ce dimanche, le cabinet de sécurité israélien doit travailler une nouvelle fois sur les plans de conquête de Gaza. Cela alors que l'extrême droite israélienne, elle, prône l'annexion progressive de l’enclave palestinienne.