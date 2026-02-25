Le pape Léon XIV se rendra en Algérie le 13 avril, première étape de sa tournée africaine

En décembre dernier, le pape Léon XIV avait confié vouloir se rendre en Algérie « pour visiter les lieux de vie de Saint-Augustin mais aussi pour poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétien et musulman ». L'islam est en effet religion d'État en Algérie, mais la Constitution garantit la liberté de culte, sous réserve d'un agrément des autorités pour le lieu de culte et le prédicateur. Saint-Augustin (354-430), grand penseur de la chrétienté, était originaire de l'actuelle région algérienne de Souk Ahras. Il a été l'évêque d'Hippone, actuelle ville d'Annaba, dans le nord-est de l'Algérie où le pape se rendra donc après Alger.



Cette visite pontificale devrait faire la part belle au dialogue inter-religieux, 30 ans après l'assassinat des moines cisterciens de Tibhirine (80 km au sud d'Alger), enlevés en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas durant la guerre civile. Leur mort avait été annoncée le 23 mai suivant par le Groupe islamique armé (GIA), et les conditions exactes de leur assassinat restent entourées de zones d'ombre. Ils avaient été béatifiés en 2018.



Le pape se rendra ensuite à Yaoundé, Bamenda et Douala au Cameroun du 15 au 18 avril ; puis à Luanda, Muxima et Saurimo en Angola du 18 au 21 avril. Les deux pays traversent des crises politiques majeures avec une importante contestation populaire. La venue de Léon XIV sera l'occasion d'appeler à la paix, sur fond de paysage religieux en profonde recomposition, a fait savoir un communiqué du Vatican.



Léon XIV terminera sa tournée africaine à Malabo, Mongomo et Bata en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril 2026.