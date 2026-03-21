Israël : l’Iran a lancé son premier missile longue portée à 4.000 km capable de frapper Berlin, Paris ou Londres

L’Iran a lancé son premier missile longue portée depuis le début de l’escalade en cours le 28 février, avec une portée d’environ 4.000 kilomètres (2.485 miles), a indiqué samedi l’armée israélienne.



Selon l’armée israélienne, l’Iran possède des missiles capables d’atteindre des capitales européennes majeures telles que Berlin, Paris ou Londres, a-t-elle affirmé sur la plateforme américaine X.



Téhéran « a mené des attaques contre 12 pays de la région et développe une capacité qui constitue une menace beaucoup plus large », a-t-elle ajouté.



Par ailleurs, les hostilités dans la région se sont intensifiées depuis le lancement des frappes américano-israéliennes sur l’Iran le 28 février, avec des représailles répétées de Téhéran sous forme d’attaques de drones et de missiles visant Israël et les pays du Golfe hébergeant des installations militaires américaines.