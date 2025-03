Israël mène de nouveaux raids au Liban au lendemain d'une escalade meurtrière

Israël a mené ce dimanche une attaque de drone contre une voiture dans une localité du sud du Liban. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle libanaise (Ani) : « Un drone israélien a mené une frappe aérienne ce matin, tirant un missile guidé contre une voiture dans la localité d'Aïta al-Chaab », proche de la frontière israélienne. L'Ani fait état d'un nombre de victimes non précisé.



Les avions de l'État hébreu ont également mené samedi en soirée une vague de raids qui a visé dix localités dans le sud du Liban, dont un bâtiment dans la ville côtière de Tyr, à 30 kilomètres de la frontière. L’aviation a également poussé vers le nord de la plaine orientale de la Bekaa, où elle a détruit un pont reliant le Liban et la Syrie, rapporte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh.



L’armée libanaise, chargée par les dirigeants du pays de mener une « enquête approfondie » pour identifier les auteurs des tirs lancés samedi, a saisi dans le sud du pays trois rampes de lancement de roquettes de fabrication artisanale.



Le Hezbollah, qui avait été pointé du doigt dans un premier temps par certaines personnalités politiques, a nié toute implication dans ces tirs et réaffirmé son attachement au cessez-le-feu. Son principal allié, le président du Parlement Nabih Berry avait appelé toutes les parties au Liban à ne pas « créer de prétextes » pour Israël et à « se rallier à l'État et ses institutions ».



C’est la deuxième fois que des roquettes sont tirées sur Israël depuis le cessez-le-feu conclu le 27 novembre. Mais l'État hébreu, lui, a violé l’accord plus de 1 500 fois, selon Nabih Berry.



Une reprise de la guerre sur tous les fronts

Pour Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre, il est désormais clair que Benyamin Netanyahu a repris une guerre totale sur tous les fronts : « On voit que [Benyamin] Netanyahu est reparti pour aller bombarder au Liban. Il bombarde tous les jours d'une manière absolument atroce la bande de Gaza et en plus, il a de nouveau étouffé l'aide humanitaire qui est juste un crime contre l'humanité. Puisqu'on sait très bien que l'aide humanitaire est destinée aux personnes les plus fragiles et donc c'est à eux qu'il s'en prend dans cette guerre. Pour moi, ce qu'il fait relève très clairement du crime contre l'humanité. »