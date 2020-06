Italie: 11 tonnes de déchets textiles à destination du Sénégal saisies

Onze (11) tonnes de déchets spéciaux à destination du Sénégal ont été saisies par l’Agence des douanes et monopoles (Adm) de Livoure, en Italie. Il s’agit de balles contenant des restes et des chiffons de feuille, des feuilles entières, des rouleaux de tissu, ect.



Les faits ont eu lieu le 20 mai dernier. Les douaniers et carabiniers ont procédé à la saisie d’un conteneur dans lequel environ 11 tonnes de textiles ont été arrimées. Deux personnes, représentantes légales des entreprises lombardes, ont été arrêtées.



Elles sont tenues pour responsables de délits de trafic illicite de déchets, de fausseté idéologique et de gestion. Elles ont été présentées au procureur de la République de Livoure.



Les déchets en question ont été mis à la disposition de l’autorité judiciaire, qui a validé la saisine et repris l’enquête.