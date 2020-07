Italie: Deux (2) Sénégalais arrêtés pour viol

Deux Sénégalais qui ont le même âge, 24 ans, ont été arrêtés en Italie pour des affaires de sexe dans la ville de Milan. Ils sont accusés respectivement de tentative de viol sur une vieille de dame de 50 ans dans les toilettes de l’Aéroport international de Malpensa et de viol dans un Parc isolé de Monte Stella.



Selon L'Observateur qui donne l’information, dans son édition de ce jour, l’un a été arrêté et transféré à la prison de Buesto Arsizio, au terme de son face-à-face, en attendant son jugement.



L'autre dont la situation est plus grave, car le procureur détient des indices graves et concordantes contre lui, a été envoyé en prison. Il est poursuivi pour agressions sexuelles, violences et viol.