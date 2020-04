Italie : Le bilan fait état de 17 127 décès dus au Covid-19

Roma



Le bilan des victimes du Covid-19 en Italie fait état de 17 127 décès, après l’enregistrement de 604 nouvelles victimes au cours des dernières 24 heures.



C’est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue, mardi, par le Directeur général de la protection civile, Angelo Borrelli, à Rome.



Borrelli a expliqué que les cas de contamination avérés étaient au nombre de 94 067, un chiffre qui n’inclut pas les décès et les cas de guérison.



Et d’indiquer que 1 555 personnes ont été déclarées guéries aujourd’hui, ce qui porte le total des personnes guéries à 24 392.



Dans le même contexte, des pertes se poursuivent dans les rangs du personnel médical, qui est en première ligne face au Coronavirus.



Le nombre de médecins qui ont perdu la vie est passé à 94, après l'enregistrement de 5 nouveaux décès, alors que l’on compte 26 décès dans les rangs des infirmières, selon les médias locaux.



Mardi soir, le nombre de personnes souffrant de Coronavirus dans le monde dépassait 1 411 000 cas, dont plus de 81 000 sont décédées, tandis que plus de 300 000 se sont rétablies, selon le site Internet "Worldometer".