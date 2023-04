Italie : Milan ne compte pas prolonger Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, ne va pas être prolongé par l’AC Milan, tandis que son contrat actuel s’achève à l’issue de la saison en cours.



L’attaquant Suédois a rechuté lors du dernier rassemblement en équipe nationale. Face à une nouvelle blessure à la cuisse , "Ibra" ne devrait pas être de la partie pour le quart de finale de Ligue des champions à venir contre Naples. Un nouveau coup dur qui aurait achevé de convaincre ses dirigeants de ne pas le prolonger souligne Foot Mercato. Le buteur le plus âgé de la Série A devrait donc être libre comme l'air cet été.



A rappelé qu’en mai dernier, l'attaquant avait subi une opération du genou gauche. Ce qui lui avait privé la majeure partie de la saison. Il était revenu sur les terrains le 26 février dernier, et avait même retrouvé le chemin des filets, sur penalty, le 18 mars face à l’Udinese, faisant de lui le buteur le plus âgé de l’histoire de la Série A.



Reste à savoir si Ibra voudra poursuivre sa carrière ailleurs qu’à Milan, où il était revenu en janvier 2020.