Italie : buteur sur coup franc avec la Juventus, Cristiano Ronaldo s'est déclaré « soulagé »

L'attaquant portugais de la Juve a inscrit un but sur coup franc direct face au Torino (4-1) ce samedi, joie qu'il n'avait plus connue depuis deux ans, avec quarante-deux tentatives infructueuses.

mis à jour le 4 juillet 2020 à 22h57



Après quarante-deux tentatives infructueuses et près de deux ans d'essais, le Portugais Cristiano Ronaldo est enfin parvenu à inscrire un but sur coup franc direct cet après-midi face au Torino (4-1). Et, à 35 ans, l'attaquant de la Juventus Turin commençait à trouver le temps long comme il l'a confié après la rencontre.



« Il fallait que je marque sur coup franc pour retrouver ma confiance ». Une inquiétude qui a surpris son entraîneur Maurizio Sarri : « Honnêtement, je ne pensais pas que c'était (un problème) mais à la fin du match, il est venu me voir et m'a dit "enfin" ».