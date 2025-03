Italie : deux (02) Sénégalais arrêtés pour agression et trafic de drogue

Les forces de l'ordre italiennes ont procédé à l'arrestation de deux ressortissants sénégalais impliqués dans des faits graves survenus ces derniers jours en Sicile (Italie). L’un a été interpellé pour une violente agression contre un médecin, tandis que l’autre a été pris en flagrant délit de trafic de drogue.



"Les Échos" raconte qu’à Taormine (Sicile), un Sénégalais de 48 ans a été arrêté pour « résistance à un agent de la fonction publique et agression contre le personnel de santé. » Selon les autorités, l'homme identifié comme un Sénégalais, pris en charge dans un hôpital local, a tenté à plusieurs reprises de poignarder un médecin à la gorge avec une lame de rasoir au moment où ce dernier s’apprêtait à lui administrer un médicament.



Face à cette menace, le personnel médical a immédiatement alerté les carabiniers. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont maîtrisé l’individu et l’ont conduit à la caserne. Après l’analyse des images de vidéosurveillance confirmant l’agression, il a été placé en détention. Présenté devant le juge, le mis en cause a vu son arrestation validée et s’est vu appliquer une mesure de sûreté.



Dans un autre fait divers, les carabiniers de la société de Piazza Dante ont arrêté un jeune Sénégalais de 29 ans à Catane (Italie), en possession de 10 doses de crack prêtes à la vente. L’opération a eu lieu vers 19 heures, lorsque les militaires, après avoir obtenu des informations sur un trafic de drogue dans la zone portuaire, ont repéré un individu suspect stationné dans une rue peu éclairée. Lorsqu'ils ont encerclé le suspect pour l'empêcher de fuir, celui-ci a tenté de se justifier en affirmant qu'il s’était simplement arrêté pour parler au téléphone.



Ce comportement a renforcé les soupçons des carabiniers, qui ont procédé à une fouille. Ils ont découvert les 10 doses de crack dissimulées dans la poche de sa veste. Le journal indique qu’il a été immédiatement arrêté et placé en détention.