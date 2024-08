Italie : deux (2) Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

Deux Sénégalais établis en Italie ont été arrêtés pour "détention et trafic de drogue" en l'espace de deux jours. La première arrestation a eu lieu mardi dernier, grâce a une dénonciation anonyme. Le premier âgé de 45 ans a été appréhendé par la police italienne, après qu'une perquisition à son domicile ait révélé la présence de plus de 30 comprimés de MDMA (Ecstasy) et de haschisch.



Suite à une dénonciation, les autorités ont saisi des comprimés de MDMA, attribués au dangereux Blue Punisher, une drogue de synthèse parmi les plus puissantes au monde. Le ressortissant sénégalais a été assigné à résidence en attente de son audience prévue ce jeudi 1 er août.



La seconde arrestation concerne un autre Sénégalais, trouvé en possession d'environ un kilo d'héroïne. Les policiers, postés à l'extérieur de sa maison, ont observé des transactions de drogue. Après avoir arrêté le suspect sur la Piazza Santa Fede, ils ont découvert 36 doses de cocaïne et 520 euros en espèces sur lui. Une perquisition à son domicile a permis de saisir plus d'un kilo d'héroïne, 46,34 grammes de cocaïne, et plus de 7 000 euros en espèces, ainsi que du matériel d'emballage.