Italie: en compagnie d'un Colombien, un Sénégalais essuie des coups de feu et échappe à la mort

Un Sénégalais a failli passer de vie à trépas en Italie. En compagnie d’un de ses amis, il a essuyé des coups de feu tirés par un Sud-Américain, qui les a pris pour des malfaiteurs.



En effet, le Sénégalais s’était rendu avec son ami, un Colombien, dans la maison d’un Sud-américain. Après avoir sonné un bon bout de temps, en vain, ils sont retournés dans leur voiture. Le Sud-américain qui est sorti quelque temps après, s’est rapproché d’eux et a braqué son arme. Il tire plusieurs coups à la tête du Colombien et à la poitrine.



Le Sénégalais plus chanceux, s’en est sorti avec un coup à l’épaule. Il sera interné à l’hôpital. Son ami, lui rendra l’âme quelques instants plus tard.



Après les multiples recherches, le Sud-américain, auteur des tirs, sera arrêté dans la province d’Imperia, presque à la frontière avec la France.