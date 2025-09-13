Italie : l’opposition a manifesté contre Ousmane Sonko lors de la présentation du PRES

L’opposition a tenu parole en manifestant ce samedi 13 septembre 2025 à Milan, en Italie, lors de la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES) par le Premier ministre Ousmane Sonko devant la diaspora sénégalaise.



Habillés de tee-shirts rouges, brassards, sifflets, pancartes et casseroles à la main, les contestataires ont exprimé leur désapprobation en scandant notamment « Sonko dictateur ».



Cette visite du chef du gouvernement sénégalais a ainsi été marquée par une atmosphère contrastée : d’un côté, une forte mobilisation de ses partisans venus l’accueillir et l’écouter ; de l’autre, la présence de l’opposition.



Malgré ces protestations, Ousmane Sonko a déroulé son programme, mettant en avant le PRES, qu’il présente comme une priorité nationale destinée à renforcer la place et le rôle de la diaspora dans le développement du Sénégal.

