Italie : le meurtrier du Sénégalais Makha Niang, condamné à 18 ans de prison

La justice italienne a vidé l’affaire sur l’assassinat du jeune sénégalais, Makha Niang, âgé de 26 ans, tué en avril 2018 en Italie. Elle a condamné dimanche, l’Albanais Genard Llana à 18 ans de prison ferme.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, le juge italien a été très clément avec le meurtrier, originaire des Balkans. Pour cause, explique le quotidien, le procureur avait requis 30 ans de prison contre Llana. Le maître des poursuites a fait savoir que de tels faits, c’est la peine maximale qui peut être demandée.



En effet, personne n’a jamais compris pourquoi Genard Llana a tiré depuis sa voiture de course en tuant le sénégalais Makha Niang de 26 ans. La victime était assise sur un banc dans la promenade des artistes, le long de l’aiguilleur Marecchia à San Giuliano Mare, attendant un ami.



Le plus bizarre dans cette affaire, c’est que les deux ne se connaissent pas.