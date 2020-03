Italie : le premier joueur africain atteint par le Coronavirus

Défenseur central de la Sampdoria et capitaine de la sélection nationale de la Gambie, Omar Colley (27 ans), a été testé positif au Coronavirus ce samedi. Le natif de Banjul est le premier joueur africain évoluant dans un championnat majeur à être porteur authentifié du Covid-19.



« L’UC Sampdoria annonce que, suite au cas positif de Manolo Gabbiadini au Coronavirus, dit COVID-19, en présence de symptômes bénins, les joueurs Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, en plus du docteur Amedeo Baldari, ont été soumis à un résultat positif », nous apprend le communiqué de l’équipe italienne, actuelle 16e de Serie A. Elle tient à rappeler également que tous ses locaux sont actuellement fermés et que l’ensemble du personnel a été mis à l’isolement, chacun à son domicile.