Italie : un Sénégalais de 21 ans envoyé en prison pour avoir attaqué sa famille et des policiers

Un Sénégalais de 21 ans a été arrêté dans la nuit du dimanche, par la police italienne. Il a été envoyé en prison parce qu'il était responsable de mauvais comportements dans sa famille et de résistance à agent public.



En effet, le jeune sénégalais s'était mis en colère devant le domicile familial, frappant à plusieurs reprises la porte d'entrée de la maison avec une pierre et proférant des menaces en tous genres contre sa mère et ses frères.



Sa mère avait décidé de contacter le numéro d'urgence unique. La patrouille de police est alors intervenue sur place, pour essayer de calmer l'homme qui, en réponse, avait réagi par des coups de pied, des insultes et des bousculades sur les militaires. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés que les carabiniers ont finalement réussi à le bloquer et à le charger à bord de la voiture de service.



Une enquête ouverte a permis aux enquêteurs de constater qu'au moins, au cours du mois dernier, le récent épisode de violence n'avait pas été le seul épisode de violence ni le premier du jeune homme contre les membres de sa famille. Et c'est précisément, selon le journal "Les Echos", pour cette raison qu'ils avaient déjà essayé, évidemment sans trop de succès, de l'éloigner de chez lui.