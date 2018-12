Italie : un Sénégalais de 30 ans se pend dans une prison

Détenu depuis le 7 novembre à la prison de Don Bosco en Italie, un Sénégalais de 30 ans s’est donné la mort dans sa cellule en se pendant avec son drap. Le drame est survenu dans la nuit du mardi au mercredi dernier.

De vives manifestations de prisonniers sénégalais et nigérians s'en sont suivies. Ils ont allumé des feux, endommagé du mobilier, pour dénoncer la mort du jeune sénégalais et, de manière générale, les conditions de détention dans cette prison, qui avait enregistré récemment le suicide d'un Tunisien.



Selon "Les Échos", le défunt a été arrêté avec un de ses compatriotes pour séjour illégal. Il attendait son jugement. La presse italienne qui renseigne que le détenu souffrait de troubles psychiques. Il était suivi dans la prison, d’après la même source. Qui souligne que le jour de son suicide, il revenait même d’une visite médicale.



Toutefois, une enquête et une autopsie sont attendues pour mettre la lumière sur cette affaire de suicide, indique le journal.