Italie : un Sénégalais de 35 ans arrêté après avoir cassé des rétroviseurs et agressé des policiers

Un ressortissant sénégalais de 35 ans a été arrêté par les forces de l’ordre italiennes après avoir saccagé des rétroviseurs de voitures stationnées avant de s’en prendre violemment aux policiers venus l’interpeller. Les faits se sont déroulés à Pescara, un quartier résidentiel calme de la ville, où des témoins ont alerté les autorités après avoir vu l’individu briser méthodiquement des équipements automobiles.



Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par "Les Echos", l’homme aurait endommagé plusieurs véhicules sans raison identifiable, suscitant l’incompréhension des riverains. Les policiers, dépêchés sur place, ont tenté de le maîtriser, mais celui-ci a opposé une résistance farouche.



L’interpellation a rapidement dégénéré. Le suspect aurait insulté et bousculé les agents avant de les menacer verbalement, puis de passer à l’agression physique. Rapidement maîtrisé, il a été conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue. Les charges retenues contre lui incluent "dégradations volontaires, résistance à agent de la force publique, menaces et violences envers des fonctionnaires".



Les autorités ont dressé un procès-verbal et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ces actes. En Italie, ce type d’infractions est systématiquement poursuivi avec sévérité, pouvant entraîner des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes, précise le journal.