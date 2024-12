Italie : un Sénégalais qui tentait de tuer un policier arrêté

Un Sénégalais de 27 ans, établi en Italie, est dans de beaux draps. Il a été arrêté pour agression. Le mis en cause est accusé d’avoir tenté de tuer un policier.



Selon Les Echos, les faits se sont produits à Lecce, lundi dernier, vers les coups de 18 heures, lorsque l’agent de service au commissariat local a été approché par le Sénégalais. Il portait l'uniforme et le compatriote, déjà connu de la police, a d'abord agressé verbalement le policier avec un langage menaçant. Le policer lui a ordonné de s'éloigner, mais le Sénégalais n’a pas entendu raison. Et lorsque le policier a tenté de s’éloigner, il a été saisi par le cou.



Une bagarre s'est produite au cours de laquelle le policier a réussi à se libérer de l'emprise du mis en cause avant de l'immobiliser, laissant le temps à la patrouille de soutien d'arriver.



Arrêté, « l’agresseur » a été envoyé en prison pour « tentative e meurtre et coups et blessures aggravées. Le policier, gravement blessé, a ensuite été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des blessures causées par l’utilisation d’une chaîne portée par le policier lui-même. Selon les premiers éléments de l'enquête, le Sénégalais a tenté de l'étrangler à l'aide de la chaîne que l'agent portait autour du cou. Un certificat d'incapacité de travail de 10 jours a été joint au dossier.