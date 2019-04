Italie: un Sénégalais tranche la gorge de son compatriote pour 100 euros

Les Sénégalais vivant en Italie traversent une période assez trouble. Il ne se passe plus une semaine sans qu'ils ne passent dans la rubrique faits divers des médias. Ce mercredi, nos confrères de Vox Populi racontent une violente bagarre entre deux Sénégalais, qui a failli virer au drame.



La scène s'est passé lundi dans la ville de Forli, en Italie. Le plus âgé (28 ans) a tenté de trancher la gorge de son jeune compatriote de 24 ans avec un tesson de bouteille.



Et tout serait parti d'une dette de 100 euros que la victime devait à son bourreau. L'agresseur qui est un ressortissant sénégalais au chômage, et avec un casier judiciaire très fourni. Il a été écroué.