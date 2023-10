Italie: un étudiant sénégalais attaque deux policiers avant de se faire arrêter

Mouhamed Gassama, un étudiant Sénégalais de 22 ans vivant en Italie a attaqué un étudiant de l’université et frappe deux policiers avec son skateboard avant de se faire arrêter. Interrogé mercredi à la barre du tribunal, notre compatriote a catégoriquement refusé de répondre aux questions du juge. Et, pire, il s'est mis à demander réparation pour des fractures inexistantes. Il a été condamné à 8 mois de prison.

Pour en venir aux faits, Mouhamed Gassama est entré dans l'université aux environs de 15 heures, avec, par devers lui un joli sac en cuir contenant deux iPhone et un ordinateur portable, tous ses biens, ainsi qu'un skateboard sous le bras. Ce qu'il recherchait n'était pas précis: il dit qu'il a été inscrit et est allé à la faculté parce qu'il devait «remplacer un professeur de système de gestion nommé Ahmed». Mais, curieusement, dans l'enceinte de l'école, il n'a pas affiché le comportement typique d'un enseignant suppléant. Dès qu'il est entré, il a commencé à agacer les étudiants dans l'université, puis les professeurs et enfin il a perturbé un cours.

Il a ensuite repris son errance dans les salles de classe jusqu'à ce que la police le repère. Et lorsqu'ils ont tenté de le bloquer, il a commencé à frapper les hommes de tenue, pendant que les étudiants filmaient la scène avec leurs téléphones portables. Deux autres patrouilles sont alors intervenues et l'ont bloqué. A cause de la violence des coups, les deux carabiniers concernés ont été hospitalisés pendant trois jours.

Les autorités policières ne savent pas si le jeune homme était sous l'influence de l'alcool ou de drogues car il refusait de se soumettre à des tests, mais c'est à l'arrivée des agents de santé que Gassama recommencé à se comporter le manière incohérente, disant des bêtises, changeant de langue, insultant les policiers.

Il a persisté dans la même voie lors de son jugement à la barre du tribunal. Dès le début du procès, il a annoncé vouloir 4 millions d'indemnisation parce que son "bras, son cou et sa jambe avaient été fracturés". Et pourtant, il semblait être en parfaite état. Exaspéré, le procureur a requis qu'il soit condamné à une peine ferme de prison. Pour sa part, son avocate, a demandé la procédure abrégée.

Mouhamed Gassama a finalement été reconnu coupable et a écopé 8 mois pour blessures, outrage, menaces et résistance envers un agent public