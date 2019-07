Italie: un réseau de faussaires dirigé par un Sénégalais démantelé, des inspecteurs de police impliqués

Une bande de faussaires dont le cerveau est un Sénégalais du nom de Abdourahmane Siley Seck a été démantelée à Catane, en Italie. Les malfrats au nombre de dix (10) personnes ont été arrêtés hier, mardi 23 juillet 2019. Parmi eux, deux (2) Sénégalais, deux (2) inspecteurs de la police italiennes, des étrangers.



En plus de Seck, 51 ans, titulaire d’un permis de séjour en règle, un autre Sénégalais du nom de Cheikh Sarr, âgé de 54 ans, en situation irrégulière, a été arrêté. Un autre, Sahada Sow, 39 ans, est activement recherché. Il est présenté comme un membre actif du réseau, en même temps que Kayum Kossain, 38 ans, un « expert en contrefaçon », originaire de Bangladesh.



Lors de son arrestation, Seck a été interpellé en même temps que trois (3) employés de la mairie de Catane. Ils ont été tous remis au procureur et sont accusés d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, délivrance de faux permis de résidence, corruption et facilitation de l’immigration illégale.



Selon « Les Echos », l’organisation donnait aux étrangers la possibilité d’obtenir des autorisations de travail, des permis de séjour pour des séjours de longue durée, en fournissant à leurs clients, entre autres, de fausses attestations de revenus, faux bulletins de salaires, etc.