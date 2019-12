Italie: une enquête ouverte contre Matteo Salvini pour avoir abusé des avions officiels

L'ancien homme fort du gouvernement italien et chef du parti d'extrême droite la Ligue, Matteo Salvini, fait l'objet d'une enquête pour un possible abus de vols sur des avions et hélicoptères de l'Etat lorsqu'il était ministre, relate la presse italienne jeudi 12 février. Le parquet de Rome a transmis des documents au tribunal des ministres – institution, appelé à juger les délits commis par des membres du gouvernement – concernant 35 vols empruntés par Salvini, sur des avions et hélicoptères de la police et des pompiers, précise le Corriere della Sera.



Le parquet a demandé à ce tribunal spécial – formé de trois magistrats triés sur le volet – de mener une enquête pour vérifier si l'utilisation de ces appareils peut constituer un délit au regard de la loi. Selon une enquête menée il y a plusieurs mois par le quotidien de gauche La Repubblica, Matteo Salvini avait pris l'habitude de faire coïncider ses rendez-vous institutionnels en Italie avec des rassemblements de la Ligue, juste avant ou juste après ces rencontres officielles.