Ivre, il empoigne le gendarme, endommage sa veste et emporte son épouse en prison avec lui

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar a jugé mardi le sieur Thierno Dioum et son épouse Fatima Samb. Ils étaient poursuivis pour outrage à agent et rébellion. Les tourtereaux étaient tous les deux ivres au moment de leur arrestation. Convaincu de la culpabilité des prévenus, le parquet a requis un an de prison dont 3 mois ferme. Finalement, les deux prévenus ont été condamnés à 6 mois dont 1 mois ferme, rapporte le journal Le Témoin.



Le jour des faits vers 12h, Thierno Dioum, qui rôdait aux alentours d’une société sise à Yarakh a été sommé de se déplacer par le vigile. Sous l’emprise de l’alcool, il refuse et sème le trouble. Sur ces entrefaites, l’agent de sécurité alerte un gendarme qui était non.



À l’arrivée du gendarme, l’épouse, plus ivre que son conjoint avec un taux d’alcoolémie de 225 mg, va empoigner le pandore jusqu’à endommager sa veste. A la barre du tribunal, Fatima Samb a nié les faits avant de se résigner à plaider coupable, quand le procureur lui a rafraîchi la mémoire. Quant à Thierno Dioum, il a soutenu ceci à la barre : « j’avoue que j’avais bu deux topettes de gin. Mais je n’étais pas ivre.

Le vigile était juste pressé, mais j’étais sur le point de quitter les lieux », a-t-il fait savoir.



Sur le chef d’outrage à agent qui lui est reproché, il nie et jure n’avoir rien fait au gendarme. « Je ne me suis même opposé à mon arrestation », lâche-t-il en reconnaissant, sous le regard de son avocat Me Iba Mar Diop, qu’il a tort d’avoir semé le trouble et de s’être enivré à pareille heure.



Le maître des poursuites a requis une peine d’emprisonnement de trois mois de prison dont 1 mois ferme. Sur ce, l’avocat de la défense Me Diop, a sollicité la clémence du tribunal. À l’issue de l’audience, le tribunal, après en avoir délibéré, a condamné Thierno Dioum et son épouse Fatima Samb à 6 mois de prison dont 1 mois ferme.