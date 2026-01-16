Secteur extractif : La Côte d'Ivoire muscle son recouvrement fiscal de 4 milliards CFA face au géant Geodrill

Geodrill Limited, une société de forage annonce la conclusion d'un protocole d'entente avec les autorités fiscales de Côte d'Ivoire concernant l'avis de recouvrement précédemment divulgué. Selon le communiqué, fin décembre 2025, les autorités fiscales ont entrepris certaines mesures visant à restreindre les activités de la Société. Afin d'assurer la continuité de ses activités en Côte d'Ivoire, et à la suite de plusieurs discussions avec les autorités fiscales, la direction a jugé qu'il était dans l'intérêt de la Société de conclure un règlement, celle-ci continuant de réclamer le recouvrement de tous les impôts supplémentaires versés auprès de l'administration fiscale responsable de ce différend.



Conformément aux termes du protocole d'accord, la Société s'est engagée à verser un montant total de 4 714 639 248 francs CFA, payable en mensualités de 500 000 000 francs CFA) à compter de janvier 2026. “Dans le cadre de cet accord, l'administration fiscale ivoirienne a renoncé à toutes les pénalités y afférentes, d'un montant total de 4 997 517 602 francs CFA”, note le communiqué. Suite à cet accord, la Société a réévalué son estimation de la provision à payer pour cet impôt et comptabilisera le montant du règlement en tant que charge d'impôt supplémentaire. En conséquence, cette opération augmentera la charge d'impôt de la Société pour l'exercice 2025 et aura un impact négatif sur le résultat net et le bénéfice par action.



Geodrill est un acteur majeur du marché ghanéen et ivoirien . La société opère également dans d'autres pays africains, notamment en Égypte et au Sénégal, propose une vaste gamme de services de forage, incluant l'exploration, la délimitation, le forage souterrain et le contrôle de la teneur. Sa clientèle se compose de grandes sociétés minières, de sociétés d'exploration de taille intermédiaire et de petites entreprises minières.