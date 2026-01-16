Affaire Khadim Ba/Locafrique : Birane Ndour devant le doyen des juges ce vendredi

Le directeur général du Groupe futurs médias et PDG de Buraq capital Sénégal, Birane Ndour, est convoqué ce 16 janvier 2025 devant le doyen des juges hors classe. D’après le quotidien Libération, il lui a été notifié un mandat de comparution pour se présenter au cabinet d'Abdoul Aziz Diallo.



Cette convocation judiciaire est en lien avec un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) datant de 2023. Dans ce rapport, Birane Ndour y est épinglé dans l’affaire Khadim Ba – Locafrique. Il aurait fait des transactions suspectes avec la société.



Pour rappel, l’affaire Locafrique concerne Khadim Ba et son père, Amadou Ba. Ce dernier l’a poursuivi en justice, l'accusant de diverses infractions pour tenter de reprendre la direction de Locafrique, société de crédit-bail rachetée par Khadim Ba. Le jeudi 29 juillet 2021, la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar a condamné Khadim Ba à deux ans de prison, dont trois mois ferme. En plus de cette peine, Khadim Bâ devra payer 12 milliards de FCFA, en guise de dommages et intérêts à son père. Khadim Bâ était poursuivi pour « faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux » et « escroquerie ».