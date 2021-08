« J’ai chopé le virus en aidant un malade », révèle Dr Niang du SUMA Assistance

Dr Niang a révélé avoir chopé le virus. Comment il l’a eu ? Il a expliqué à l'émission Jury du dimanche (Jdd) de I-radio, de ce 1er août, qu'il a été contaminé en aidant un malade.



« A 65 ans, on m’avait interdit d’aller dans le service, je faisais que l’administration. Mais, malheureusement, un jour j’ai vu une famille qui courait vite de l’oxygène, j’ai eu le réflexe de l’urgentiste, je suis monté, je l’ai installé et j’ai chopé le virus », a-t-il déclaré.



Avant d’ajouter, « J’ai été pris en charge très, très vite. Le Pcr dans le nez, une scanner pulmonaire qui est désormais nécessaire pour tous les diagnostics ».



« Le virus attaque les poumons »



« Les jeunes qu’on perd, c’est 50%, très vite, on voit absence de foyer pulmonaire. On fait tomber, dans le protocole, trois antibiotiques, résultat, 10 jours après, 12% de lésions au niveau des poumons. Donc l’antibiotique n’a servi à rien. Un antibiotique quand il est efficace, c’est un, maximum deux. Donc, cette avalanche montre qu’il y a problème », s’est-il désolé montrant des images de scanner de poumons.



Pourquoi le virus vise les poumons ? Dr Niang de répondre que c’est parce que c’est là-bas qu’ « il trouve tout ce qu’il lui faut ». « Il y a de l’oxygène pour vivre, du sang qui amène des nutriments. Donc, il s’installe là. Si on n’arrive pas à le déloger...Le délogement qu’on a actuellement, c’est le système immunitaire ».