« J’ai peur! Pas pour moi puisque je ne connais pas la peur; mais j'ai peur pour mon pays! » (par Mansour Faye)

Une République construite avec tant de sacrifices qui risquent de se révéler vains juste parce que notre cher pays est malheureusement tombé entre des mains d'amateurs sortis de nulle part par la magie d'un aveuglement orchestré d'un peuple qui s'est réveillé brutalement pour constater son erreur.



Conscient de cet état de fait, nos gouvernants veulent trouver un prétexte a leur médiocrité et leur "échec avant l'heure" en tournant ce même peuple vers des incongruités mesquines mettant en cause des sénégalais qui n'ont commis d'autres fautes que de se battre et de donner un sens à leur vie.



Demain le rouleau compresseur du régime Pastéfien, en accélération, va indibutablement, s’abattre sur des responsables ciblés de l’APR et ses alliés, suite à une commande faite par le « demi-dieu »: le pharaon de la Cité Keur Gorgui. Les courageux Hamat Suzanne CAMARA, Lat Diop, Moustapha Diakhaté et autres ne sont que les premières victimes. Farba Ngom et d’autres, sont dans le couloir, et certainement seront les prochaines victimes.



Ils ont tous comme point commun de s'être vaillamment opposé au PASTEF et d'alerter le peuple.

Il apparaît clairement que ce régime et ses sbires ont prévu de « surpeupler » davantage les prisons nationales par d’innocents et dignes fils et filles de ce pays. À ces apprentis dictateurs, je voudrais tout simplement dire que c’est peine perdue. Leur entreprise est vouée à l’échec.



Pour la première fois de l'histoire, un pouvoir décline avant même de finir à prendre ses marques.

Au lieu que les alertes et déceptions exprimées du peuple leur suffisent pour réorienter leurs actions, ils s'entêtent à vouloir encore justifier leur incompétence en mettant en cause d'honnêtes et braves citoyens.



J'allais dire que le réveil sera brutal mais il me semble qu'ils sont plongés dans un sommeil tellement profond que ce sont les clairons de lassitude et de regrets du peuple qui les réveilleront quand il sera trop tard. Les promesses fallacieuses et mensongères faites, aux sénégalaises et sénégalais, ne trouveront jamais réponses. Donc inutile de créer des contrefeux pour masquer leurs carences et leurs incompétences. Le peuple saura répondre et il répondra dans pas longtemps. Ces marchands d'illusions ont manipulé, trompé et tourné en bourrique un peuple assoiffé de paix et de bien être qu'il avait ressentis sous Macky SALL.



Ils ont tenté vainement de mettre en mal d’éminentes personnalités de ce pays aussi bien politiques que privées avec leurs populations par de fausses accusations malicieusement fabriquées de toutes pièces. Tout ça, rien que pour assouvir une soif de pouvoir, de revanche et de vengeance! Quelles qu’en soient les conséquences, nous ferons face et nous vaincrons, parce que la vérité finit toujours par triompher!!!