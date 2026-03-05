Contestation de la candidature de Macky Sall : Une contre-pétition lancée en ligne

Alors que des mouvements citoyens ont récemment lancé une initiative pour soutenir l'ancien président sénégalais dans sa course au poste de Secrétaire général de l'ONU, une contre-offensive s'organise sur le web. Une pétition visant à contester cette candidature a été mise en ligne ce jeudi 5 mars 2026. Les initiateurs de ce mouvement de contestation appellent à une signature massive pour exprimer leur désaccord, utilisant les réseaux sociaux comme principal canal de diffusion pour rallier les opposants à cette ambition internationale.



Bien que le texte de soutien à Macky Sall mette en avant son leadership et l'importance d'une voix africaine à l'ONU, les détracteurs de cette candidature invoquent généralement des griefs liés à la gestion politique intérieure durant ses deux mandats. Les contestataires estiment que le parcours national de l'ancien chef d'État ne serait pas en adéquation avec les standards de défense des droits humains et de gouvernance démocratique portés par l'Organisation des Nations Unies.



In extenso la lettre de motivation de la pétition contre le la candidature de Macky Sall



Le problème

Lettre Ouverte à l’Attention des États Membres et du Conseil de Sécurité des Nations Unies





​Objet : Objections des Sénégalais de la diaspora sénégalaise face à la candidature de M. Macky Sall au poste de Secrétaire Général de l'ONU.





​Mesdames, Messieurs les Représentants,



​Nous, citoyens sénégalais, membres de la diaspora et défenseurs des valeurs démocratiques, prenons la parole suite à l’annonce du soutien de l’Union Africaine à la candidature de M. Macky Sall pour le poste de Secrétaire Général des Nations Unies.



​Si l’ambition de voir l’Afrique occuper une place centrale dans la gouvernance mondiale est une aspiration que nous partageons, le choix de la personne pour l’incarner ne peut se faire au mépris des principes de la Charte des Nations Unies.



​L’éthique au cœur de la fonction

Le poste de Secrétaire Général exige une autorité morale irréprochable. Or, le mandat de M. Macky Sall à la tête du Sénégal s’est achevé sur un bilan lourd et contesté. Entre 2021 et 2024, le Sénégal a traversé l’une des crises les plus sombres de son histoire démocratique :



​Répression sanglante : Plus de 80 décès ont été recensés lors de manifestations pacifiques, victimes d’un usage excessif de la force par les services de sécurité.



​Atteintes aux libertés : Des milliers de détenus politiques ont été incarcérés, et des restrictions sans précédent ont été imposées à la liberté de la presse et à l’accès aux réseaux sociaux.



​Instabilité institutionnelle : La tentative de report de l'élection présidentielle en février 2024 a mis en péril la stabilité de la nation, contredisant l'image de "médiateur" que M. Sall tente de projeter à l'international.

​Un message d'impunité dangereux



Porter M. Macky Sall à la tête de l'ONU, l'organisation garante des droits humains, enverrait un signal dévastateur aux peuples du monde : celui que la répression interne n’est pas un obstacle à une ascension diplomatique. Le multilatéralisme du XXIe siècle ne peut se construire sur l'oubli des victimes.

​L'Afrique regorge de leaders, d'intellectuels et de diplomates dont le parcours n'est pas entaché par de telles zones d'ombre. Nous affirmons que la "résurrection du multilatéralisme" nécessite des visages qui inspirent la confiance et le respect des droits fondamentaux, et non ceux associés à la régression démocratique.



​Nous demandons instamment aux partenaires du Sénégal et aux membres des Nations Unies d’examiner cette candidature non pas à l’aune des relations diplomatiques de façade, mais à celle de la justice et de la redevabilité.



​L’histoire s’écrit, certes, mais elle ne doit pas s’écrire sur le silence des victimes.



Mariama Dieng Députée suppléante Diaspora zone Enoc



Merci de signer cette pétition pour montrer votre soutien à un processus de sélection transparent et éthique pour le prochain Secrétaire Général de l'ONU.