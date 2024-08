JO 2024 - Épreuve de saut de cheval : le passage exceptionnel et la nouvelle médaille d'or de Simone Biles

Après l'or par équipe, suivi de son triomphe dans le concours général, la plus grande gymnaste de l'histoire a une nouvelle fois impressionné.



Simone Biles, encore un peu plus dans l'histoire. Quatrième à s'élancer en finale de la compétition de saut de cheval, la gymnaste américaine a une fois de plus dominé les débats, samedi 3 août, à l'Arena de Bercy.



Avec une moyenne de 15.300 à l'issue de ces deux passages, l'athlète de 27 ans a devancé sa grande rivale, la Brésilienne Rebeca Andrade (14.966), tandis qu'une autre Américaine, Jade Carey, a pris la médaille de bronze (14.466), rapporte France Info.



Déjà titrée dans la compétition féminine par équipe, mardi 30 juillet, et de nouveau parée d'or dans la finale du concours général femme, jeudi 1er août, Simon Biles s'est offert une troisième médaille d'or olympique à Paris, sa septième en carrière.



Intouchable lors de ces Jeux, l'Américaine aura encore deux chances de médaille lundi, au sol, et à la poutre.