JO 2024 : Nafissatou Thiam remporte une troisième médaille d’or consécutive en heptathlon

Double championne olympique en titre, Nafissatou Thiam a remporté ce vendredi une troisième médaille d’or consécutive en heptathlon. Après Rio (2016) et Tokyo (2021), la reine des épreuves combinées signe à Paris un triplé inédit dans la discipline. Elle est la première femme à réussir cet exploit.



Nafi Thiam a réalisé une belle première journée. Si elle n’a pas spécialement brillé sur le 100 m haies et qu’elle aurait pu faire mieux lors du saut en hauteur, sa spécialité, elle s’est complètement réveillée en soirée en égalant son record personnel au lancer du poids avant de s’en rapprocher sur le 200 m.



Les épreuves de saut en longueur et du javelot de la matinée ont permis à Nafi Thiam de reprendre la tête au général avec un très bon jet au javelot.



Avec un total de 6880 points, la Belge de 29 ans a finalement conservé 36 longueurs d'avance sur Johnson-Thompson (6844), leader à l'issue de la première journée mais pénalisée par sa performance au javelot (45,49m). C'est d'ailleurs au javelot que Thiam a vu son succès se dessiner, lorsqu'elle a envoyé l'engin à 54,04m, sa meilleure performance cette saison.