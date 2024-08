JO 2024 : un athlète en garde à vue après avoir été repéré en pleine transaction de cocaïne

Un membre de l’équipe olympique de hockey sur gazon australien a été placé en garde à vue à la suite d’une découverte d’un gramme de cocaïne en sa possession.



Éliminé le dimanche 4 août par les Pays-Bas en quarts de finale du tournoi masculin de hockey sur gazon, l’équipe d’Australie fait parler d’elle trois jours après.



Selon les informations du Parisien, des policiers de la brigade anticriminalité (Bac) ont surpris un joueur des Wallabies, membre de l’équipe de hockey, en pleine transaction de drogue, rue de Douai, dans le 9e arrondissement de Paris, durant la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août. L’athlète en question, Thomas Craig, venait d’acheter un gramme de cocaïne à un dealer.



Ce dernier, âgé de 17 ans était mineur et a été interpellé en possession de 75 cachets d’ecstasy, sept fioles de cocaïne ainsi que de diverses drogues de synthèses, sept grammes de kétamine, 3 grammes de 3MMC et autant en MDMA. Les deux individus ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte. Elle est menée par la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Paris.