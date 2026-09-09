Sénégal-Mozambique inversé à cause des JOJ : les Lions débuteront les éliminatoires de la CAN 2027 à Maputo

Chamboulement dans le calendrier du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. Prévue initialement au stade Léopold Sédar Senghor, la rencontre entre le Sénégal et le Mozambique, comptant pour la première journée, se jouera finalement à Maputo.



Dans un communiqué publié ce mercredi 9 septembre, la Fédération mozambicaine de football (FMF) annonce que les Mambas accueilleront les Lions au Stade national Zimpeto de Maputo, le 25 septembre à 15h00, heure locale, soit 13h00 GMT.



Ce changement intervient à la suite d’une demande de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le stade Abdoulaye Wade étant indisponible en raison des préparatifs et des événements liés aux JOJ Dakar 2026.



L’ordre des rencontres a également été modifié. Le Mozambique recevra ainsi le Sénégal lors de la première journée, avant que les Lions n’accueillent les Mambas à Dakar lors de la cinquième journée.



Pour leur deuxième sortie dans le groupe J, les champions d'Afrique se déplaceront à Addis-Abeba pour affronter l’Éthiopie, le 29 septembre à 13h00 GMT.



Après cette double échéance comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, les Lions mettront le cap sur la France pour y disputer un match amical contre les Comores, prévu le 4 octobre prochain.