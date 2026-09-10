Éliminatoires CAN 2027 : la FSF justifie la délocalisation du match Sénégal-Mozambique à Maputo

La Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est expliquée sur la délocalisation à Maputo de la rencontre entre le Sénégal et le Mozambique, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, prévue le vendredi 25 septembre 2026.
Dans un communiqué, l’instance indique avoir saisi la Confédération africaine de football (CAF) ainsi que la Fédération mozambicaine de football (FMF) afin de solliciter ce changement. La demande a finalement été validée par les deux fédérations.
La FSF explique cette décision par l’indisponibilité du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, qui doit accueillir la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.
L’autre motif avancé concerne l’état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Selon la Fédération, celle-ci « ne se trouve pas, à ce jour, dans un état optimal pour accueillir une rencontre officielle de cette envergure pour l’équipe nationale A du Sénégal ».
Dans ce contexte, la Direction technique nationale (DTN) a demandé la délocalisation de la rencontre, avec pour objectif de préserver la « santé des joueurs ainsi que de la qualité de la compétition ».
Enfin, la Fédération sénégalaise de football remercie la CAF et la FMF pour leur compréhension et leur collaboration. Elle précise qu’elle communiquera, en temps utile, toute information complémentaire concernant cette rencontre.
Dans un communiqué, l’instance indique avoir saisi la Confédération africaine de football (CAF) ainsi que la Fédération mozambicaine de football (FMF) afin de solliciter ce changement. La demande a finalement été validée par les deux fédérations.
La FSF explique cette décision par l’indisponibilité du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, qui doit accueillir la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.
L’autre motif avancé concerne l’état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Selon la Fédération, celle-ci « ne se trouve pas, à ce jour, dans un état optimal pour accueillir une rencontre officielle de cette envergure pour l’équipe nationale A du Sénégal ».
Dans ce contexte, la Direction technique nationale (DTN) a demandé la délocalisation de la rencontre, avec pour objectif de préserver la « santé des joueurs ainsi que de la qualité de la compétition ».
Enfin, la Fédération sénégalaise de football remercie la CAF et la FMF pour leur compréhension et leur collaboration. Elle précise qu’elle communiquera, en temps utile, toute information complémentaire concernant cette rencontre.
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