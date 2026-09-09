Ligue des Champions : Liverpool renverse l’Atlético mais perd Barcola, Arsenal dompte le Napoli

A domicile, Liverpool a su renverser l’Atlético de Madrid (2-1) pour la première journée de Ligue des Champions. Mais les Reds ont perdu Barcola sur blessure. Arsenal, de son côté, a fait le job face à Naples (1-0) tout comme le Sporting face à Galatasaray (3-1).



Soir de Ligue des Champions ce mercredi. Outre la rencontre entre le PSG et Slovan Bratislava, il y avait de belles affiches avec notamment Liverpool qui recevait l’Atlético de Madrid. Pour sa première titularisation chez les Reds, l’ancien Parisien Bradley Barcola était aligné sur le côté droit de l’attaque du club anglais. Et le Français a eu quelques occasions de s’illustrer dans ce match. Bien lancé en profondeur après un contrôle est parfait pour s’emmener le ballon sur son pied droit, il tentait de conclure dans un angle fermé (15e).



En fin de première période, il loupait un nouveau face-à-face après une belle ouverture de Szoboszlai (44e). Un raté sans conséquence puisque dans la foulée de cette occasion, le Hongrois réussissait à trouver le chemin des filets (41e) grâce à une merveille de passe décisive de Ronald Araujo, très solide dans cette rencontre. Un peu plus tôt, les Colchoneros avaient ouvert la marque grâce à Llorente.



Pour Bradley Barcola, la deuxième période commençait de la même manière avec un énorme raté face au gardien (48e). Encore une fois pour lui, sur l’action qui a suivi, les Reds ont réussi à trouver la faille avec le but de McAllister d’une frappe sèche depuis l’extérieur de la surface (2-1, 49e).



La soirée compliquée de Barcola s’est poursuivie à l’heure de jeu puisqu’il quittait ses partenaires sur blessure après ce qui ressemble à un claquage. Malgré des occasions des deux côtés jusqu’en fin de rencontre, et notamment Liverpool qui manquait de peu le but du 3-1, le score ne bougera plus. Liverpool fait le plus dur en s’imposant 2-1 et lance bien sa saison de Ligue des Champions. Le seul point noir de la soirée restera donc la sortie sur blessure de Barcola qu’il faudra suivre.



Arsenal fait le plus dur



Dans l’autre belle affiche, le finaliste malheureux de la dernière édition Arsenal se déplaçait sur la pelouse du Napoli. Dans un match très fermé entre les deux équipes, les Gunners arrivaient tout de même à dominer la rencontre et se procuraient quelques occasions. Le gardien du club italien Alex Meret gardait les siens en vie et profitait surtout des maladresses des attaquants anglais. Ni Eberechi Eze, ni Bukayo Saka, ni même Mikel Merino ne parvenaient à conclure la domination des Gunners.



Il fallait attendre la 75e minute du match pour voir Odegaard, très bon dans cette rencontre, trouver la faille. Le Norvégien, après une bonne combinaison avec ses attaquants, déclenchait une frappe sèche depuis l’extérieur de la surface. Un but qui suffisait à s’imposer 1-0 dans cette partie.



Enfin dans la dernière rencontre de la soirée, le Sporting recevait Galatasaray dans un match, sur le papier, assez équilibré. Et ce sont les Turcs qui commençaient fort avec l’ouverture du score après un CSC d’Inacio (5e). Mais à domicile, le Sporting a déjà montré qu’il avait du caractère et il ne tardait pas avant de renverser complètement la rencontre.



Catamo égalisait en première période avant que l’ancien attaquant de l’OM Luis Suarez ne donne l’avantage à son équipe sur un penalty (57e). Puis Zalazar, d’une merveille de coup franc, scellait la victoire 3-1 de la formation portugaise. Car Galatasaray, peu inspiré, ne parvenait pas à revenir dans la partie.



Les résultats de 21h



PSG 6-1 Slovan Bratislava (Dembélé x2, Ferran Torres x3, Fabian Ruiz / Suleiman Camara)

Liverpool 2-1 Atlético (Szoboslai, McAllister / Llorente)

Naples 0-1 Arsenal (Odegaard)

Sporting 3-1 Galatasaray (Catamo, Zalazar, Luis Suarez / Inacio CSC)