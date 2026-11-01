Nguint (Thiès) : Démantèlement d'une bande de braqueurs de boutiques responsable de plusieurs attaques à main armée

Le poste de police de Nguint (Thies/Est) a déféré au parquet de Thiès trois individus accusés d'association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis la nuit avec violence, usage d'un moyen de locomotion, détention illégale d'arme blanche et coups et blessures volontaires. Les mis en cause ont causé une incapacité temporaire de travail de sept jours à l'une de leurs victimes lors d'une agression à main armée.



L'opération des forces de l'ordre a fait suite à une plainte contre X déposée par un boutiquier de la ZAC Nord. Le commerçant a déclaré aux enquêteurs que « trois individus encagoulés ont fait irruption dans son commerce » dans la nuit du 9 octobre 2026 vers 23 heures. La victime a précisé que les assaillants l'ont frappé à coups de coupe-coupe avant de s'emparer de la somme de 3 800 000 FCFA et de son téléphone portable.



Les investigations policières ont révélé l'implication du réseau dans deux autres attaques opérées selon le même mode opératoire dans des commerces situés à Thialy et à la ZAC 2. Ces braquages successifs ont engendré des préjudices financiers évalués respectivement à 150 000 FCFA et 300 000 FCFA.



L'exploitation des données techniques a permis de tracer un transfert d'argent exécuté depuis le compte mobile money du téléphone volé vers le compte d'un suspect récidiviste juste après le dernier forfait. Après son interdiction et son arrestation par les agents, ce dernier a reconnu les faits puis a dénoncé ses deux complices. Les enquêteurs ont saisi et placé sous scellés la moto Jakarta de la fuite, un coupe-coupe ainsi qu'un deux-roues acheté par l'un des mis en cause avec le produit des vols.