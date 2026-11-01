Université Assane Seck de Ziguinchor : le SAES décrète une suspension totale des activités pour non-paiement des salaires

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES), à travers la Coordination de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a annoncé la suspension de l'ensemble des activités pédagogiques et administratives à compter du lundi 2 novembre 2026 à 8h00. Cette décision fait suite à une assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 31 octobre 2026, motivée par le retard de versement des rémunérations du personnel d'enseignement et de recherche.



L'intersyndicale locale a fustigé « une situation récurrente qui devient préoccupante et inacceptable pour les enseignants-chercheurs ». Rappelant que « le salaire est un droit, et non une faveur », le bureau de la coordination a souligné que les membres de l'institution « ne sauraient cependant être durablement tenus d'assurer leurs obligations professionnelles sans bénéficier, en contrepartie, de la rémunération qui leur est légitimement due ».



Par conséquent, le mot d'ordre de grève restera en vigueur « jusqu'au paiement effectif et intégral des salaires du mois d'octobre 2026 ». La coordination a en outre averti que cette mesure d'arrêt de travail sera « dorénavant systématiquement appliquée le premier jour ouvrable de chaque mois » en cas de persistance des retards de paiement.

