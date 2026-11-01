JOJ 2026 : Abderrahmane N'Gaïdé salue « une énergie positive » et appelle à transformer les mentalités

L’historien et enseignant-chercheur Abderrahmane N'Gaïdé a analysé les retombées et la portée immatérielle de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sous l'angle de la cohésion et du symbole républicain. L'universitaire a déclaré que « l'importance c'est de pouvoir mettre ensemble toutes ces énergies qui viennent de partout et les rassembler dans un seul lieu ». Il a donné son avis ce dimanche lors de l'émission « Remue Ménage » sur la RFM.





Le professeur a approfondi son propos sur la nécessité d'exploiter cet élan au-delà du domaine sportif. Abderrahmane N'Gaïdé a affirmé que « l'énergie positive doit être utilisée pour la productivité d'une nouvelle mentalité qui puisse nous permettre de donner une image de l'avenir plus sereine pour cette jeunesse ». L'enseignant-chercheur a également qualifié le stade Abdoulaye Wade de « sanctuaire », affirmant qu'il dégageait « quelque chose d'immatériel et qui ne galvanise pas pour galvaniser, mais qui galvanise pour tranquilliser l'esprit ».



Pour sa part, le journaliste et spécialiste des relations internationales Samba Magane est intervenu sur la dimension organisationnelle de l'événement. Le journaliste a déclaré que « la fête a été belle, très belle même », tout en ajoutant que « le Sénégal était hier la vitrine culturelle de l'Afrique et c'était très important devant un parterre de chefs d'État et d'autorités venus du monde entier ».