JOJ Dakar : Les chefs de mission internationaux valident les dispositifs olympiques

Dakar s’affirme comme la future capitale mondiale du sport jeunesse à l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Près de 200 chefs de mission issus des cinq continents ont récemment séjourné au Sénégal pour une immersion stratégique au cœur du dispositif organisationnel. Cette visite a permis aux délégations internationales de s'approprier les préparatifs à travers des présentations détaillées et des sessions de projection sur le déroulement opérationnel des épreuves.







L'exercice a rapidement dépassé le cadre protocolaire pour entrer dans une phase concrète d'échanges techniques. Les chefs de mission ont pu dialoguer directement avec les équipes d’organisation afin d’affiner leurs propres plans logistiques et d'anticiper les conditions d’accueil de leurs athlètes. Ce contact direct avec la réalité du terrain est essentiel pour garantir la fluidité des opérations le moment venu.







Le point d'orgue de ce séjour a été la visite du Village Olympique et des différentes infrastructures sportives. Ces inspections ont offert une vision tangible du niveau de préparation du Sénégal, qui doit répondre à des exigences techniques et des standards internationaux rigoureux. En tant que premier pays africain à accueillir cet événement, le Sénégal joue ici sa crédibilité organisationnelle sur la scène mondiale.







Cette mobilisation internationale enclenche une mécanique de précision dont l'objectif final reste inchangé : offrir une expérience optimale aux jeunes talents du monde entier. À travers cette phase d'immersion, Dakar démontre sa volonté de livrer des Jeux à la hauteur des ambitions de l'olympisme.

