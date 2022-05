Japon: Okinawa, cinquante ans après sa restitution par les Etats-Unis, reste une base avancée stratégique

La dernière île de l'archipel d'Okinawa est située à une centaine de kilomètres de Taiwan.Une invasion de Taiwan par la Chine représenterait « une menace existentielle » pour le Japon qui renforce sa présence militaire à Okinawa. Et pourrait être amené à intervenir aux côtés des Etats-Unis pour défendre Taïwan.



Cinquante ans après le retour de leur archipel au Japon, les habitants d'Okinawa redoutent une telle éventualité. Amplifiée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En 1945, Okinawa avait déjà servi de bouclier au Japon pour retarder l'invasion de son île principale par les Etats-Unis.



Okinawa a une importance stratégique : les bases américaines servent à « endiguer » la Chine et à surveiller la Corée du Nord. L'île abrite les deux tiers des 50.000 soldats américains déployés au Japon. Même depuis la guerre russe en Ukraine, les habitants d'Okinawa les plus jeunes, qui n'ont pas connu la guerre, se résignent à la présence des bases américaines. Malgré leurs nuisances : bruit, accidents, crimes.



Mais en cas de crise à Taiwan, Okinawa serait directement exposée à des tirs de missiles chinois contre les bases américaines.