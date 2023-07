Japon: une vague de chaleur record force les habitants de Tokyo à réduire leurs activités

Tokyo souffre de sa sixième journée de suite à plus de 35°C et un taux d'humidité de plus de 70%. C'est la deuxième année consécutive que le Japon, en juillet, connait des températures aussi élevées depuis l'enregistrement de telles données en 1875 il y a près d'un siècle et demi.



Plusieurs milliers de personnes sont hospitalisées pour des coups de chaleur, lesquels peuvent endommager le cerveau ou les reins, causer des attaques cardiaques et des problèmes respiratoires. Chaque année, la canicule tue dans un pays en vieillissement accéléré, plusieurs centaines de personnes.



Appels à faire des économies d'électricité

Cette chaleur humide étouffante devrait continuer ces prochaines semaines. Le gouvernement appelle les habitants de Tokyo à économiser l'électricité, surtout entre 15 heures et 18 heures. C'est le moment de la journée où la réserve de courant est la plus faible. Elle peut être inférieure aux 3% nécessaires pour assurer une alimentation stable. En fin d'après-midi, les habitants sont de Tokyo sont invités à réduire l'utilisation des ascenseurs, à éteindre les lumières inutiles. Le Japon peine à redémarrer ses centrales nucléaires à l'arrêt depuis l'accident de Fukushima, en mars 2011.



Dans le nord du pays, le dérèglement climatique cause des pluies torrentielles. Dans la préfecture d'Akita, un homme a été retrouvé mort noyé dans sa voiture. Sept autres personnes sont décédées dans le sud de l'archipel en raison des fortes pluies.