Javier Mascherano quitte le Barça pour le Hebei China Fortune (officiel)

C'est désormais officiel, Javier Mascherano (33 ans) n'est plus un joueur du FC Barcelone. Ce mercredi matin, le club catalan a annoncé la vente du désormais ex-numéro 14 à l'Hebei China Fortune. Un transfert qui ne faisait plus aucun doute et qui ne laisse pas insensibles les fans des Blaugrana. Car en 7 ans et demi, l'Argentin a montré qu'il était un joueur exceptionnel. Mascherano s'est rapidement imposé à Barcelone Une belle histoire qui a commencé de la plus belle des manières à l'été 2010. Désirant absolument jouer pour le Barça, Mascherano a payé de sa poche 20% du transfert, soit 4 des 20 millions d'euros réclamés par Liverpool pour le laisser filer. Un fait rarissime à une époque où les joueurs de football courent pour la plupart derrière l'argent. Rejoindre l'écurie dirigée par Pep Guardiola n'était d'ailleurs pas un choix de facilité. Car à cette période, la machine catalane tournait à plein régime, et il fallait avoir de sacrées épaules pour bousculer la hiérarchie en place. Formé au poste de milieu de terrain, Mascherano a réussi à s'adapter en redescendant d'un cran jusqu'à devenir un titulaire indiscutable, prenant le relais du vieillissant Carles Puyol. Un palmarès monumental Une fois intégré dans le onze titulaire, l'Albiceleste n'en est pratiquement jamais sorti jusqu'à la saison actuelle, le poids des années ayant eu raison de lui. Durant ces sept saisons et demi du côté du Camp Nou, Mascherano a su se faire aimer des supporters barcelonais pour sa grinta et son statut de leader incontournable, indispensable pour remporter des titres. Des trophées, l'ancien joueur en a d'ailleurs remporté 18 sous les couleurs du Barça : 4 Liga (2011, 2013, 2015, 2016), 2 Ligue des Champions (2011, 2015), 4 Coupe du Roi (2012, 2015, 2016, 2017), 2 Supercoupe de l'UEFA (2011, 2015), 4 Supercoupe d'Espagne (2010, 2011, 2013, 2016) et 2 Coupe du monde des clubs (2011, 2015). Un palmarès exceptionnel. Mascherano, la classe jusqu'au bout Emu, «El Jefecito» , qui va faire ses adieux au Camp Nou jeudi avant la rencontre contre l'Espanyol, a eu des mots très forts pour remercier son ancien club. «Je me sens privilégié. Ça a été un cadeau de travailler avec toutes les personnes autour de moi. J'ai été chanceux. Je suis venu ici il y a 7 ans et demi pour réaliser un rêve et c'est maintenant le moment de se réveiller. Le rêve prend fin.» Un transfert douloureux qui aurait normalement dû coûter 10 millions d'euros à la formation chinoise. Mais l'Hebei China Fortune ne déboursera finalement que 5,5 millions d'euros. Pourquoi ? Car Mascherano a renoncé à son dernier salaire au Barça. Un «sacrifice» de plus qui témoigne de la grande classe de l'homme à l'unique but en 334 matchs.