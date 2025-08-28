Jaxaay : cinq (5) individus arrêtés pour trafic de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a interpellé cinq (5) individus dans le cadre de la lutte antidrogue.



Le 26 août 2025, suite à un renseignement concernant un réseau de trafic de chanvre indien à Niacoulrab, les enquêteurs de la brigade de recherches ont arrêté deux personnes en possession de 15 cornets de chanvre indien, rapporte la Police nationale.



Deux jours plus tard, dans la nuit du 28 août, une nouvelle opération a été menée à Almadies II, toujours sur la base d’informations fiables concernant un réseau similaire. Trois suspects ont tenté de prendre la fuite, mais une course-poursuite a permis leur arrestation.





D’après les services de la police, lors de la fouille, une sacoche noire, portée par l'un d'eux, contenait 14 cornets de chanvre indien et 5 500 F CFA. Aucun objet n'a été découvert sur les deux autres.



Interrogé sur l'origine de la drogue, le suspect a déclaré qu'elle lui avait été confiée par une personne dont il ignorait le nom et l'adresse.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour trafic de chanvre indien. La somme de 5 500 F CFA, considérée comme le produit de la vente, a été saisie et placée sous scellés.