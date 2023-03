Jaxaay : les populations sont toujours dans les eaux de pluies

Les populations de la commune de Jaxaay (Keur Massar), site de recasement des impactés des inondations de 2005, de la banlieue dakaroise sont très en colère. Pour cause, la présence d’eau de pluies des deux derniers hivernages et le manque d’infrastructures pour l’évacuation de ces eaux de pluies et le drainage des eaux usées domestiques.



D’après « Sud Quotidien », le décor dans les quartiers de ladite commune est vétuste, la plupart des murs de clôture des habitations sont troués, pour créer un passage pour les eaux vers les rues et ruelles. Une situation qui dure depuis deux années. Arborant des brassages rouges, les populations sont sorties dimanche 5 mars pour appeler l’Etat du Sénégal afin qu’il les aide.



Les habitants de Jaxaay craignent que rien ne soit fait pour remédier à leur situation. Les travaux de construction de routes, initiés par le PROMOVILLES, le Programme de modernisation des villes, et qui n’ont prévu de voies d’évacuation des eaux sont venus aggravés les choses.



« Les travaux de PROMOVILLES sont la source principale de ce problème. Ce tronçon de 3 km, qui est parti du rond-point jusqu’à Jaxaay 2, n’est pas canalisé. Ce qui nous expose à des dangers sanitaires énormes», a dénoncé Dame Sène, coordonnateur du Collectif pour la protection du cadre de vie de Jaxaay.



Par ailleurs, un appel est lancé en particulier au chef de l’Etat, Macky Sall, pour qu’il leur vienne en aide.