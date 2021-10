Jaxaay: un maniaque sexuel atteint de Sida livré à la police pour des attouchements sexuels sur des garçons

Un dangereux homosexuel atteint de Sida est tombé à l'Unité 18 des Parcelles Assainies de Yaxaay. A. Tambédou qui connaissait pourtant son statut invitait des garçons du quartier à son domicile, où il vit seul, avant d'exercer des attouchements sexuels sur eux.



Le modus operandi de A. T pour ferrer ses victimes est raconté par nos confrères du journal Les Echos. L'homme se présente à sa cible qu'il rencontre dans la rue et se montre intéressé à son égard au détour d'une conversation à bâtons rompus. Ensuite Il se lie d'amitié avec avec le garçon, échange des numéros de téléphone avec lui et lui indique sa maison. Ce qu'il a été fait avec un certain Moustapha Mb. Il commence à le harceler de coups de téléphone. Exaspéré, Moustapha décide de ne plus prendre ses coups de fil. Ce qui n'empêche pas le vieil homme de continuer à l'agacer avec des appels téléphoniques.



Un jour, Tambédou câble à nouveau le jeune garçon Moustapha, qui identifie le numéro et en parle à son ami Baye Malick Nd, 18 ans. Celui ci décroche. Tambédou demande après Moustapha. Baye rétorque que ce dernier lui a confié le cellulaire et est parti. Tambédou saisit l'occasion, décline son identité et lui demande son numéro de téléphone. Ce que le garçon fait sans arrière-pensée. Tambédou l'appelle aussitôt sur son téléphone et lui demande de passer le voir à son domicile.



Il piège un adolescent de 18 ans dans sa chambre et lui tripote les parties intimes

Le garçon convainc son ami Moustapha et se rend avec lui au domicile du vieux Tambédou. Il les accueille dans sa chambre à coucher et s'allonge sur son lit. Les deux hôtes préfèrent s'asseoir sur des chaises. Mais, après quelques instants de discussion, Moustapha exprime son désir d'aller au terrain de football et prend congé d'eux, laissant son ami Baye Malick avec le vieux Tambédou. Celui-ci se lève aussitôt du lit, referme à clef la porte de la chambre et commence à tripoter les parties intimes du jeune garçon. Il le tire brusquement vers lui et tente de le basculer sur le lit.



Le garçon ruse avec le vieux psychopathe et s'échappe

Baye Malick prend peur, tente d'engager une épreuve force avec le vieux détraqué sexuel. Mais, ce dernier tient bon et use de toutes ses forces contre son hôte mineur. Qui se débat, sort son téléphone portable de sa poche et active la caméra du cellulaire, histoire d'immortaliser la scène en guise de preuves matérielles irréfutables. Il réussit tout de même à filmer une séquence de quelques secondes montrant le vieux psychopathe en train de lui tirer avec violence le bras vers le lit.



Comme possédé par le démon, Tambédou continue de tirer le jeune garçon. Ce dernier change de stratégie, joue sur les nerfs du maniaque sexuel et jure de revenir dans la soirée, s'il le laisse partir. Tambédou croit aux promesses du jeune Baye Malick relâche le gamin et lui offre un billet de 500 F.



Le voisinage charge le détraqué sexuel

Le garçon court comme un détraqué au domicile de ses parents et alerte son père, qui n'en croit pas ses oreilles et active la police de Jaxaay. Les flics cueillent le vieux pervers et le conduisent au poste

pour un interrogatoire. Ils mènent une petite enquête de voisinage et apprennent que le mis en cause cible les garçons et les traque jusque sur les terrains de football lorsqu'ils jouent pour les e attirer chez lui et s'envoyer en se l'air avec eux.



Tambédou avoue et déclare avoir juste riposté aux attouchements sexuels de l'adolescent

Face aux enquêteurs, Tambédou passe à table. Mais il accuse le garçon d'avoir en premier introduit sa main dans sa culotte. «Je n'ai fait que riposter au geste du jeune garçon, qui me tripotait les parties intimes. Cependant, je ne suis pas un homosexuel. J'évite les femmes car je suis un séropositif du sida et diabétique», a déclaré le mis en cause. Qui a été déféré au parquet pour attentat à la pudeur avec violences.