Jaxaay : une fille de 20 ans tuée accidentellement dans un déchargement de fer à béton

Un horrible accident est survenu samedi dernier à Jaxaay, une commune située dans le département de Rufisque (Dakar). Une fille âgée d’une vingtaine d’années a été accidentellement tuée pendant un déchargement de fer à béton.



Le journal « Les Echos », l’irréparable s’est produit lorsque la victime, Oumou Hawa Diallo, traversait tranquillement la route. En effet, les préposés au déchargement, au nombre de cinq (5), prenaient des tas de fer à béton et les jettent sous le feu de l’action par-dessus bord. Malheureusement, un lourd colis a atterri avec violence sur la tête de la jeune femme.



Cette dernière s’affale soudainement au sol et roule dans la poussière. Elle décédera plus tard sur les lieux du drame suite à ses graves blessures crâniennes.



Alertés, les sapeurs-pompiers et la police de se sont déployés sur les lieux. Le corps sans vie de Oumou Hawa Diallo, a été acheminé à la morgue de l’hôpital aux fins d’une autopsie.



Les cinq (5) manutentionnaires du camion immatriculé TH.6548 G. ont été arrêtés et présentés au Procureur du tribunal de Grande instance de la ville de Rufisque pour le délit d’homicide involontaire.