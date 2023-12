"Je ne soutiens pas Amadou Ba", déclare le ministre Mame Mbaye Niang

Le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang dit n'apprendre l'investiture de Amadou Ba prévue ce jeudi par l'Alliance pour la république (APR) qu'il y a quelques heures. Ce qui montre à suffisance la relation tendue entre les deux hommes.



Invité de la matinale de TFM, le ministre a clairement indiqué qu'il soutenait le Président Macky Sall pour un 3e mandat et pas un autre. "J'ai été invité dernièrement par Papa Ngagne Ndiaye, et j'ai clairement dit que je ne soutiens pas Amadou Ba et jusque là, je ne le soutiens pas. C'est le Président Macky Sall qui était mon candidat".



Les raisons avancées par Mame Mbaye Niang est que le candidat choisi par le Président Macky Sall ne fait pas le poids face à l'exigence de ses alliés. "La candidature de Amadou Ba ne tient pas. Je ne suis pas entré en politique par infraction. Ceux qui avaient théorisé la candidature de Amadou Ba, comme Souleymane Jules Diop et moi l'ont lâché depuis. Parce que tout simplement il y a un problème de confiance, de présence et surtout d'engament", a t-il fait savoir, tout en prédisant la défaite de son camarade de parti pour la présidentielle de 2024.