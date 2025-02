« Je regrette profondément mon acte », a confié l'assaillant du domicile de la mère de Sonko aux enquêteurs

« Je regrette profondément mon acte et je sollicite la clémence de la Justice », a déclaré Ah. Ndiaye, l'ingénieur en informatique qui s’est introduit dans la maison de la mère d’Ousmane Sonko, armé. Face aux enquêteurs du commissariat central de Ziguinchor, il a expliqué qu'il regrettait son geste, précisant que cet acte avait été commis alors qu’il était en état d'ébriété, rapporte Libération.



Cependant, dans une confession rapportée par nos confrères de L'Observateur, il a affirmé : « Je n’ai jamais aimé Ousmane Sonko. Je me suis toujours rebellé contre lui et sa famille. C’est lui qui est à l’origine de toutes les difficultés rencontrées par l’entreprise pour laquelle je travaillais. » Lors de son audition, qui a duré près d’une heure, il a également indiqué qu’il devait se rendre au village de Mamatoro, dans la commune d’Enampore, avec un ami pour des raisons professionnelles le jour des faits.



Au cours de l'enquête, Khalil Sonko, membre de la famille du Pm Ousmane Sonko, a été entendu. Il a déclaré qu'il vit avec la maman du Premier ministre depuis son enfance. Selon ses déclarations, vers 15 heures, le gardien du domicile était en pause. Il a ainsi entendu quelqu'un frapper à la porte principale. C'est ainsi qu'il est sorti pour lui ouvrir. Il a aperçu un individu à côté d'un véhicule 4X4 devant la maison. L'enquête a révélé qu'il s'agit de Ah. Ndiaye. Sans lui laisser le temps de demander les raisons de sa visite, il a commencé à dire que c'est Ousmane Sonko qui est à l'origine de tous les problèmes du Sénégal. Avant de commencer à proférer des menaces et des injures.